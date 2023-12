Verri (Lega): blocco straordinari Vigili, su sicurezza giunta disastrosa

“Dopo aver precettato gli agenti della Polizia Locale in occasione di Sant’Ambrogio, ora si registra un’adesione record al blocco degli straordinari. Quello che sta accadendo al corpo della Polizia locale è l’ennesimo risultato di un fallimento targato PD. Non è servito commissariare Granelli con l’ex prefetto Gabrielli, ora rischiamo di non aver agenti per il presidio delle nostre strade. Milano continua ad essere la città più insicura d’Italia, come dimostrato anche dagli ultimi dati raccolti dal Sole 24 Ore. Nonostante queste statistiche la Giunta Sala continua ad annaspare nel buio e a prendere per il naso i cittadini e i lavoratori. Chiederò la convocazione della commissione Sicurezza per svegliare questa giunta dal torpore delle proposte radical chic e ideologiche e farli prendere coscienza delle proprie responsabilità da troppo tempo disattese”. Lo dichiara Così Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845