POLPETTA sbarca a Milano. Aperto il nuovo locale del format made in Roma.

L’idea di far ruotare tutta la proposta gastronomica intorno a una polpetta è nata nel 2016 a Giovanni Nerini, chef di grande esperienza e, al tempo stesso, creativo e originale. Suo il motto “Tutto è polpettabile” e in questi anni lo ha ben dimostrato, visto il grande successo del format che è nato a Roma e, nel giro di pochi anni, ha visto ben quattro aperture, una delle quali dedicata completamente a proposte Gluten Free.

Ora Nerini, insieme ai soci Andrea Laurenza, Alessio Di Cosimo e Salvatore Iannicelli, sbarca a Milano, in via Tortona 21, negli spazi di un ex ristorante storico dei quali ha mantenuto l’atmosfera. Ambienti caldi, arredi d’epoca, colonne, tanto spazio suddiviso su due livelli e una terrazza panoramica per la bella stagione.

Al centro della proposta sempre la polpetta che Giovanni Nerini ha ormai “sdoganato” dal ruolo di Regina dello Street Food facendola diventare la pietanza principale di un percorso gastronomico che fa sentire in famiglia, ma allo stesso tempo sorprende. Materie prime sceltissime e grande tecnica sono le chiavi per offrire nuova forma a ricette della storia della cucina italiana con, anche a Milano, disponibile un menù senza glutine.

A inaugurare le proposte del ristorante c’è l’aperitivo. Servito con ottimi drink, birre o un buon calice di vino, la selezione di polpette dello chef è pensata per questo particolare momento e consente di entrare alla scoperta di questo nuovo concept. Il menù poi spazia dalle classiche polpette fritte e al sugo per arrivare a quelle di salsiccia e friarielli, alle romane, all’amatriciana, fino alle cacio e pepe e alle polpette di saltimbocca alla romana. Oltre alla carne ci sono le polpette di pesce e verdure e quelle solo vegetariane.

Non mancano le proposte più internazionali, in un viaggio che fa tappa in Giappone con le polpette di carne in salsa teriyaki e poi in Thailandia con quelle di gamberi al curry rosso thai con riso al vapore.

Uscendo solo un poco dal tema il menù offre anche una serie di primi che sono un’esplosione di gusto e abbinano sempre le sferiche delizie della casa: gli spaghettoni freschi meatballs con polpette di carne, salsa di pomodoro, basilico e Parmigiano, i classici spaghettoni all’amatriciana, i tonnarelli alla carbonara con guanciale e polpettine di pancetta ed altri ancora.

Per chiudere alcuni dolci come la Cheesecake e la Torta caprese, rigorosamente preparati in casa e rigorosamente… “polpettizzati!

Aperto tutti i giorni 12:30/15, 18:30/23:30 – www.polpetta.it