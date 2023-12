Meloni in visita a Fiera Artigianato Milano tra selfie, saluti e simpatia

Tra selfie con bambini, adulti ed anziani, assaggi ai banchetti di prodotti tipici e scambi di battute con gli artigiani, è durata quasi un’ora la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli stand di Artigiano in Fiera, l’evento dell’artigianato mondiale in corso alla Fiera di Rho, dove in mattinata la premier aveva siglato con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana l’Accordo per lo Sviluppo e la coesione.

Accompagnata dal presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, dal patron della manifestazione Antonio Intiglietta e dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Giorgia Meloni si è fermata a diversi banchetti della regione Piemonte: ha chiesto informazioni su un’impresa di illustrazioni di Torino e si è poi fermata ad osservare in diretta la lavorazione di un vaso di un laboratorio di ceramica. “Mi ha detto di aver provato alcune volte in passato a lavorare la terracotta – ha raccontato dopo l’incontro la titolare – e di aver constatato che è difficile”.

Si è poi fermata presso un laboratorio di arte floreale del vercellese, un produttore di formaggi del cremasco e uno stand di Biella di panettoni artigianali a lievitazione naturale. Dopo una sosta allo stand istituzionale della Regione Lombardia, alla premier è poi stato fatto dono di un salame al gorgonzola, dopo averne assaggiato e apprezzato, una fetta. Ha poi ricevuto una maglietta prodotta da una cooperativa sociale. E una borsa etnica, che le è stata donata allo stand della Casa nazionale dell’artigianato e mestieri algerino. Stop che si è concluso con la premier che ha salutato così: “Grazie e viva l’Algeria”. Infine, prima di fermarsi per il punto stampa, Giorgia Meloni, a cui i visitatori si sono sempre rivolta chiamandola per nome, per scambiare una battuta o fare un selfie assieme, ha fatto tappa a uno stand di caffè del Ruanda, dove, ha raccontato poi una donna con cui la premier ha parlato, “ha detto di venire a far visita”.