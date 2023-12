Israele difende la gestione della crisi umanitaria. Decine di combattenti di Hamas si arrendono

Israele ha difeso le misure adottate per consentire la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza, di fronte alle dure e ripetute critiche alla sua gestione della crisi umanitaria sorta a seguito delle sue operazioni militari nel piccolo territorio palestinese. “Stiamo cercando di aumentare gli aiuti umanitari e oltre 60mila tonnellate di aiuti sono entrate attraverso Rafah”, il punto di passaggio con l’Egitto, ha dichiarato alla stampa Elad Goren, capo del Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano che supervisiona le attività civili nei Territori palestinesi. Israele “non sarà un problema” per l’ingresso degli aiuti, che è una “questione logistica” che dipende dalle Nazioni Unite, ha aggiunto, sottolineando le condutture idriche riparate da Israele o con il suo supporto e l’allestimento di magazzini a Rafah per ospitare gli aiuti. Ha inoltre ricordato l’autorizzazione concessa nella notte dallo stato ebraico per l’ingresso di un “supplemento minimo di carburante” ritenuto “necessario per evitare un collasso umanitario”. Cibo, acqua, carburante e medicinali arrivano a Gaza solo dal 7 ottobre, mentre circa 1,8 milioni di persone, pari all’80 per cento della popolazione, hanno dovuto lasciare le loro case dall’inizio delle ostilità.

Alcuni di questi sfollati sono fuggiti dagli intensi combattimenti nel nord verso il sud, che ora è anche un campo di battaglia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha messo in guardia da “un serio rischio di collasso del sistema umanitario”, affermando che “la situazione si sta deteriorando rapidamente verso una catastrofe che potrebbe avere conseguenze irreversibili”. L’ong israeliana per i diritti umani B’Tselem ritiene che l’attuale crisi non sia solo “un effetto collaterale della guerra, ma il risultato diretto della politica di Israele”, volta a “fare pressione su Hamas”. “Chiudere i valichi e far entrare solo una piccola quantità di aiuti che non soddisfa le esigenze dei civili equivale ad affamare deliberatamente la popolazione”, cosa vietata dal diritto internazionale, ha sottolineato l’ong. – Decine di combattenti di Hamas si sarebbero arresi alle truppe israeliane nella Striscia di Gaza: è quanto riportano i media dello Stato ebraico, citando fonti dei servizi segreti israeliani. Il Mossad ha pubblicato sul suo profilo di X delle immagini che mostrano decine di uomini “usciti dai tunnel nel quadro di una capitolazione massiccia”.