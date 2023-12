Il commento di Luciano: primo anticipo della 15a giornata di serie A

Buon sabato amici lettori, l’atteso match di ieri tra Juventus e Napoli si è concluso con un’altra vittoria mod. Allegri, ancora di “corto muso” ovvero zampa pelosa che, manco a dirlo, è stata ancora di quel felino di nome Gatti. Vittoria pesantissima questa, per la Juventus, che supera i campioni d’Italia di Mazzarri.

Il Napoli tiene fin dall’inizio il pallino del gioco in mano, Juve attenta e compatta nella propria metà campo. Vlahovic avrebbe però la palla del vantaggio al 19’, provvidenziale un salvataggio di Natan. Il Napoli ha da rammaricarsi per un errore di Kvaratskhelia davanti a Szczesny e per un miracolo dello stesso polacco su Di Lorenzo. In apertura di ripresa Vlahovic coglie il palo, al 51′ il gol vittoria di Gatti che schiaccia di testa un cross di Cambiaso. Nel finale Osimhen trova il pareggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Continua quindi questo avanti-indietro, con temporaneo sorpasso improprio come i precedenti della Juventus sull’Inter che, ieri ai box con motore spento, si appresta ad affrontare stasera a S.Siro l’Udinese. Risultato che, salvo sorprese ammazza-bookmakers, riporterà molto probabilmente i nerazzurri solitari al comando o, nell’eventualità abbastanza remota di pareggio, a pari punti in condominio con la Juventus.