Corvetto: 25enne rapinato da baby gang di minori stranieri non accompagnati, De Corato “Fenomeno preoccupante ma Bertolé e Comune continuano a tutelarli”

De Corato: «Procuratrice Russo aveva denunciato che questi minori non accompagnati sono un fenomeno preoccupante in città e in costante aumento. Bertolé e Comune continuano a tutelarli, mentre governo Meloni con ultimo decreto ne ha revocato patrocinio gratuito»!

«Martedì sera, al Corvetto, un ragazzo di 25 anni è stato derubato di cellulare e soldi dal solito branco di baby gang egiziane e tunisine, questa volta tra i 15 e 17 anni. Solo a Milano, di minori non accompagnati, ne abbiamo circa 1.500 come ha dichiarato il Sindaco e, nonostante tutto, l’Assessore al Welfare del Comune Bertolè e il Comune, continuano insistentemente a tutelarli e a prenderne le difese.

La Procuratrice della Repubblica Russo, facente funzioni presso il Tribunale di Milano per i minorenni, lo scorso 23 Novembre ha denunciato la situazione in città relativa ai flussi migratori dei minori non accompagnati che sta assumendo una crescita preoccupante, allarmante e ingestibile. Questi sono i risultati, purtroppo, che raccogliamo dopo anni di campagne migratorie sbagliate nei confronti degli stranieri da parte del Centrosinistra, sia a livello nazionale che milanese, con marce e pranzi pro-immigrati al Parco Sempione. Gran parte di questi minori stranieri, come leggiamo settimanalmente dai fatti di cronaca, vengono nella nostra città per compiere reati di varia natura. Nei giorni scorsi, in Parlamento, abbiamo approvato il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale grazie al quale sarà possibile garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio nazionale e le nostre città, prima fra tutte Milano, potranno tornare ad essere vivibili.

Per quanto concerne i minori non accompagnati, il Governo, ha tolto a costoro il patrocinio gratuito contrariamente a quanto avveniva prima, ovvero che veniva dato l’Avvocato di ufficio. Questo consentirà di garantire una maggiore tutela solo a chi ne ha davvero diritto»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sul ragazzo accerchiato e derubato di soldi e cellulare da un branco di baby gang in zona Corvetto martedì sera.