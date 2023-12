“Spazio Hasita”, da storica merceria milanese a spazio espositivo destinato all’arte contemporanea

Nel quartiere di NoLo, che sta per North of Loreto, tra via Padova e viale Monza, fino a qualche anno fa considerato il Bronx di Milano e ora diventato distretto dei creativi, la mostra “Ex_Sistere” inaugura un nuovo spazio espositivo, destinato ad accogliere l’arte contemporanea in tutte le sue manifestazioni.

Il restauro lungo e attento

“Spazio Hasita”, progetto ideato e curato dall’italo-turco Haluk Terzioglu, recupera gli ambienti di una merceria abbandonata da oltre dieci anni, in un palazzo d’epoca di via Venini 58, con un accurato restauro nel rispetto e nella valorizzazione della loro autenticità. Le finestre e i pavimenti di un tempo, con le tipiche piastrelle di graniglia ornate da cornici, tornano a caratterizzare le sale. Gli ambienti storici originali prendono nuova vita in un luogo che vuole accogliere senza soluzione di continuità tra antico e moderno, la creatività contemporanea, dalle arti visive al design.

La mostra d’apertura: una ricerca sul senso della vita

La mostra “Ex_Sistere: Esplorare l’Essenza dell’Essere” inaugura lo spazio fino al 22 dicembre 2023 con un viaggio nel cuore dell’esistenza umana: una collezione di opere di dodici artisti che si propone di affrontare i temi cruciali dell’esistenza. “Attraverso una varietà di mezzi, dalla pittura alla fotografia, all’illustrazione, all’arte digitale e alla tecnica mista, gli artisti – afferma il curatore – hanno cercato di racchiudere l’universale e il personale, il tangibile e l’effimero, il passato, il presente e il futuro”. Al centro di questa mostra c’è una riflessione sulla ricerca del significato della vita e sulle domande profonde dell’essere. “Ex_Sistere” è un invito a esplorare le innumerevoli sfaccettature dell’esistenza e riconoscere che, nel nostro viaggio condiviso, troviamo bellezza, significato e scopo. “Ex_Sistere”, presso “Spazio Hasita”, via Venini 58 a Milano, mostra aperta fino al 22 dicembre 2023. Instagram: hasita_milano

Caterina Majocchi – Critico d’arte e consulente artistico