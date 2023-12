Meloni: a Rogoredo da boschetto droga a boschetto musica

“Tra i progetti che abbiamo in programma ce n’è uno di cui sono particolarmente orgogliosa: il nuovo campus del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, per cui abbiamo stanziato 60 milioni di euro, sorgerà a Rogoredo. Che come sappiamo è stato noto alle cronache soprattutto per il tema del ‘boschetto della droga’. Abbiamo deciso di fare questo investimento importante per un progetto di rigenerazione urbana innovativa che può segnare la rinascita di Rogoredo che potremo concescere non come boschetto della droga ma come boschetto della musica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Milano alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia.

