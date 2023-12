I racconti di Capitan U 1947: L’ideologia è un germe che ingabbia il cervello … cambiamo canale!

Cari amici lettori, Capitan U “si fa serio” perché è arrivato il momento delle iniziative e delle grandi decisioni: riappropriamoci del nostro cervello, della nostra identità … del nostro buon senso! Creiamo fra di noi una specie di “tavolo di confronto” tra il nostro pensiero sano e le ideologiche storture di una “certa” politica. Il problema è serio: il “Partito Democratico” italiano (e anche europeo) sta esaurendo le sue certezze, sente che potrebbe perdere le prossime elezioni e molti dei propri sostenitori. Ha un solo obbiettivo, abbattere questo governo ad ogni costo e con ogni mezzo. Non avendo argomenti la mette sul piano ideologico, ed è così che il peggio incombe sul nostro futuro.

Sono in pochi, ma pericolosi perché arrabbiati ed armati: una piccolissima parte della magistratura, alcuni centri sociali anacronistici e violenti: insomma quattro gatti rispetto a noi, ma letali perché “noi” non rispondiamo con le loro stesse armi, non possiamo, siamo diversi, se no li annienteremmo in un battito di ciglia, li spazzeremmo via, come potremmo fare con i terroristi quando ne basta uno di loro armato di coltello per uccidere molte persone … ripeto, siamo diversi … e siamo indifesi!

Insieme al pericolo di un Pd arrabbiato ci metto il Movimento 5 Stelle, anche se il giornalista Piero Sansonetti continua a dire che Giuseppe Conte, Presidente del Movimento, non esiste. E invece esistono, e come, basta ascoltare Michele Gubitosa, il loro vicepresidente: non capisco con che coraggio parli ancora, come un disco rotto, ripetendo sempre le stesse balle, riscontrabili ovunque nella realtà, come se noi italiani avessimo tutti l’anello al naso da non capire da soli … questi politicanti, e non solo nazionali, aggrappati alle loro scadute ideologie, stanno rischiando di condurci all’autodistruzione, perché quando il turbine della follia disperata si propaga diventa arduo arrestarlo. Nel 1965 a 18 anni avevo scritto una canzone, Guarda il Mondo, e riascoltandola ora mi pare purtroppo profetica.

Mia cara ragazza guarda il mare finché è azzurro,

forse un giorno sarà rosso del mio sangue.

Mia cara ragazza guarda il cielo finché puoi,

forse un giorno sarai chiusa in un rifugio.

Guarda il mio viso finché il tempo lo vorrà,

forse un giorno non potrò pensar più a te.

Mia cara ragazza guarda il mondo finché è intero,

forse un giorno resterà soltanto il vento.

E allora, come possiamo difenderci?… esiste un solo sistema, cambiare canale! Ogni volta che li sentiamo parlare per primi diamo il buon esempio, scolleghiamoci, e impediamo che il loro farneticare come un germe si propaghi nel nostro cervello e ce lo ingabbi completamente. Ignoriamoli! Crollando l’attenzione, il business dell’audience li emarginerà portandoli all’estinzione. Rifugiamoci nel buon senso che ci accomuna, confrontiamoci, e vediamo se tutti insieme riusciamo a dare una mano al nostro pianeta, al nostro futuro e a quello dei giovani. Milano Post, la testata online che ospita i miei racconti, offre alla fine uno spazio per i commenti per evidenziare le nostre esigenze e le nostre proposte. Questa testata, come già vi ho informato, arriva direttamente all’attenzione dei politici: facciamo sentire loro il peso della nostra presenza, esseri viventi e pensanti e non solo burattini rassegnati e accondiscendenti … aiutiamoli a correggersi correggendo noi stessi, perché il nostro silenzio equivale a un tacito assenso e ci rende complici. Doniamo il nostro amore … condividiamo il nostro buon senso!

Capitan U 1947

(Alias Umberto Napolitano)