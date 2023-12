Steflor: Gli eventi del weekend 9-10 dicembre

Da Garden Steflor, come da tradizione, oltre allo shopping c’è di più. In occasione del periodo natalizio ha infatti organizzato una serie di eventi e laboratori, per grandi e piccini, nelle sue sedi in provincia di Milano ovvero a Paderno Dugnano (in Via Erba 2) e a Vimodrone (in Via Pio la Torre 9). Quale modo migliore per immergersi ancora di più nella magia di Natale? Ecco gli eventi di questo weekend.

LABORATORI MANI IN PASTA BIMBI

Mani in pasta: Salame di cioccolato

I piccoli pasticcieri all’opera per creare buonissimi dolci natalizi! Per ogni appuntamento verranno realizzati i tradizionali dolci di Natale. Si parte con il salame al cioccolato.

(costo 10 euro / massimo di 15 bambini a laboratorio)

Paderno Dugnano

Sabato 9 dicembre e domenica 10 dicembre

1° turno dalle 16.00 alle 17.00

2° turno dalle 17.00 alle 18.00

LABORATORI GIARDINAGGIO ADULTI

La ghirlanda fuori dalla porta natalizia

Durante il periodo natalizio vi piacerebbe mettere una ghirlanda fuori dalla vostra porta? Gli esperti di Steflor vi spiegheranno come farla.

(costo 35 euro / massimo 15 adulti a laboratorio)

Paderno Dugnano

Sabato 9 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Vimodrone

Domenica 10 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30

SPETTACOLO: IL CIRCA CIRCO, ALEXA E IL NATALE

Spettacolo di magia Natalizio durata 60′ min.

Mister I e la sua assistente vocale Alexa vi mostreranno l’unico circo al mondo tutto dentro una valigia.

Uno spettacolo in cui si alterneranno numeri di magia, giocoleria , simpaticissime gag , numeri con il fuoco , esperimenti con bolle di sapone e per finire l’esaltante e divertente uomo palloncino.

“Il Circa Circo e Alexa” non è uno spettacolo cui assistere passivamente ma uno show in cui il pubblico è invitato a diventare protagonista e soprattutto complice.

Un cabaret in cui le arti circensi e la magia diventano il trampolino di lancio per un esilarante comicità capace di coinvolgere ogni tipo di spettatore.

10 dicembre, ore dalle 16.15 alle 17.30 – Vimodrone

BABBO NATALE TI VUOLE CONOSCERE!

Quanto è bello lasciarsi trasportare dall’atmosfera incantata del Polo Nord, tra elfi, decorazioni natalizie, regali e alberi di Natale scintillanti, dove lo scintillio dei fiocchi di neve accompagna ogni nostro passo e ci porta all’interno di una casa speciale, la casa di Babbo Natale?

I più piccoli potranno preparare la loro letterina, imbucarla o consegnarla direttamente a Babbo Natale e scattare una foto sulle sue gambe!

(evento gratuito, senza bisogno di prenotazione)

Paderno – Casetta di Babbo Natale

9-10 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00

Vimodrone – Trono di Babbo Natale

9-10 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30

STEFLOR SUL WEB

Sito: https://www.steflor.it/

Instagram: https://www.instagram.com/steflorgarden/

Facebook: https://www.facebook.com/garden.steflor