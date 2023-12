Milano, nel bilancio di previsione comunale crescono le entrate, De Corato: “Mani nelle tasche dei milanesi anche nel 2024!”

Più incassi da multe nella città già prima in Italia per queste ultime e aumento tassa di soggiorno. Ancora una volta per le spese “green” si ricorre al prelievo dei contribuenti milanesi!

«Oggi l’Assessore al Bilancio del Comune Conte, nella presentazione del bilancio di previsione 2024, ha fatto notare che sono aumentate le entrate correnti derivanti dalla tassa di soggiorno. Sono aumentate, inoltre, anche le sanzioni delle infrazioni del codice della strada. A tal proposito, nelle scorse settimane, facile.it – assicurazione.it ci aveva classificato al 1° posto tra i comuni che incassano più soldi dalle multe. Questo è quanto ha saputo fare la Giunta Sala negli ultimi 7 anni, ovvero mettere continuamente “le mani nelle tasche” dei milanesi per aumentare le casse comunali. Al riguardo ricordo, per i più smemorati, l’introduzione di Area B, l’aumento del 50% di Area C (da 5 a 7,5 euro), l’aumento del pagamento della durata in alcune zone della città delle strisce blu e l’aumento del biglietto di Atm, passato da 1 euro (nel 2011 con il Centrodestra) agli attuali, temporanei, 2,20! Nonostante ciò, però, un giorno sì e l’altro anche, il Sindaco continua a piangere miseria al Governo chiedendo sempre aiuti e risorse e, nel frattempo, per sostenere le spese “green” ricorre al prelievo dei contribuenti milanesi. Come ha dichiarato oggi l’Assessore al Bilancio, la Giunta ha come obiettivo quello di aumentare la tassa di soggiorno sugli hotel a 4 e 5 stelle. Questa tassa incide parecchio sul turismo e, se Sala e compagni intendessero applicare tali aumenti, vorrebbe dire combattere anche, oltre agli automobilisti, il gran numero di turisti che vengono a visitare la nostra città da tutto il mondo. Così facendo, il Centrosinistra, colpirebbe anche il giro d’affari per Milano». Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sulla presentazione del Bilancio di previsione del 2024 dell’Assessore al Bilancio del Comune di Milano.