Innovazione e Sostenibilità nel Turismo: la XV Riunione Scientifica di SISTUR a Messina e Taormina

Giornalista, autrice e conduttrice tv ha prodotto per quasi un decennio un noto programma televisivo sull’arte e la cultura in Sicilia, Profile Magazine tv.

Scrive per diverse testate ed è stata Direttore Responsabile di CulturaIdentità.

Oggi è Coordinatore Nazionale e responsabile della comunicazione dell’Unione Nazionale Vittime(UNAVI).