Polemiche social per l’albero di Natale firmato da Gucci in Galleria Vittorio Emanuele: “Inguardabile”

A Milano è stata celebrata l’accensione dell’albero di Natale di Gucci, non senza polemiche. Lo stesso sindaco Beppe Sala ha detto che “è un po’ strano come albero” e ha fatto una battuta sulla pronuncia del CEO di Gucci presente. Ne ha poi richiesto l’accensione, ricordando come Gucci oltre all’albero ha deciso di illuminare delle strade e di prendersi cura di tre scuole per far parte della comunità milanese. “Senza solidarietà non viviamo bene”, ha concluso, prima dell’accensione delle luci sulla piramide di gift box.

L’albero di Natale di Gucci

Nella Galleria Vittorio Emanuele II è stato acceso l’albero donato e firmato Gucci. Dopo anni di Swarovski, cambia la maison di moda alla quale è affidato l’abbellimento del luogo storico e simbolico di Milano. Presente anche il sindaco Beppe Sala, oltre al CEO di Gucci. L’albero di Natale di Gucci è una piramide di pacchi regalo, dalla forma gonfia e bombata, in una versione totalmente argentata. Nei negozi della catena di lusso si trovano in rosso e argento in un formato più piccolo. L’albero ha un nome, si chiama The Gift of Love.