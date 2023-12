Il Perugino a Palazzo Marino

Anche quest’annoin occasione del Natale offre una mostra diffusa, che partendo dall’opera esposta a Palazzo Marino coinvolge i nove Municipi.

In occasione delle celebrazioni per il Cinquecentenario della morte del Perugino (Pietro Vannucci), il tradizionale allestimento in Sala Alessi sarà dedicato proprio al grande Maestro: in programma dal 5 dicembre al 14 gennaio visite guidate ad ingresso libero, alla scoperta del suo capolavoro Il Battesimo di Cristo.

Protagonisti dell’evento anche gli altri otto Municipi, che dall’11 dicembre al 5 gennaio ospiteranno un’opera ciascuno nelle proprie biblioteche di riferimento, partecipando al grande progetto espositivo diffuso, volto a raccontare il tema dell’infanzia e del battesimo nell’arte.