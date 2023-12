Taxiblu: settimane a rischio tra sciopero, eventi e shopping

“Tendenzialmente questo a ridosso delle festività natalizie è uno dei periodi, se non il periodo, con maggior traffico -spiega Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano- per la città. Abbiamo avuto già modo di sottolineare quanto la nuova viabilità di questi mesi, modificata in peggio, condizioni ulteriormente questo fattore. È chiaro che il picco di spostamenti verso gli esercizi commerciali del centro e non solo e il fatto che in questa settimana vi potrebbe essere uno sciopero della polizia locale, oltretutto nel giorno della “prima” alla Scala, fanno pensare che certo la situazione rischi di trasformarsi in un problema per chi viaggia e lavora “su strada”. Poi non entro nel merito delle ragioni dello sciopero che non spetta certo a me commentare. Mi auguro però che l’amministrazione comunale riesca a trovare una soluzione nel complesso per queste settimane di viabilità certamente difficoltose e impegnative per tutti. Ancor più per chi lavora”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845