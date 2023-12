Lega: “Classifica Qualità della vita, preoccupano locazioni, sicurezza e politiche sinistra su mobilità non funzionano”

“Il report annuale sulla qualità della vita nelle principali città italiane evidenzia nuovamente, con ulteriori peggioramenti, che Milano è governata male da Sala e compagni” sottolinea Samuele Piscina, Segretario Provinciale Lega Milano e Consigliere Comunale.

“Gli indicatori che più ci preoccupano sono quelli legati alla sicurezza, con Milano fanalino di coda per numeri di reati commessi e di denunce. Come spesso ci capita di sottolineare, le politiche della sinistra in merito alla sicurezza fanno acqua da tutte le parti, e l’arrivo del badante Gabrielli o l’inserimento di 9 pattuglie dei vigili di quartieri non cambieranno, purtroppo, la solfa. Il buonismo che caratterizza gli ultimi 12 anni ha fatto precipitare la città in un tunnel vertiginoso, buio e difficilmente risanabile finché amministrerà la sinistra”.

“E che dire, inoltre, del crescente caro affitti che non consente più ai giovani di abitare in città e quindi allontana da Milano le nuove generazioni, che rappresentano il futuro della nostra società. Il fallimentare PGT Maran, secondo quanto dichiarato dalla giunta, doveva essere rivisto e corretto entro ottobre per invertire una rotta decisamente negativa. Invece, la Giunta ha stabilito altre priorità e del documento regolatore non vi è più traccia. O proviamo a far avvicinare la domanda e l’offerta degli alloggi, oppure la tendenza non si invertirà mai”.

“Parliamo poi delle politiche green tanto sbandierate dalla sinistra: strade ristrette, piste ciclabili insicure ovunque e blocchi della circolazione per molte categorie di autovetture e mezzi pesanti. Insomma, una guerra alle auto che, secondo i dati del Sole 24 Ore, ha prodotto maggiori livelli di inquinamento e un aumento del numero delle auto circolanti. Al posto di massacrare gli automobilisti, metodo evidentemente inutile a risolvere i problemi tanto cari, solo a parole, alla sinistra, il Comune dovrebbe preoccuparsi di migliorare il trasporto pubblico locale, offrendo servizi più efficienti e a prezzi più accessibili. Invece, il servizio peggiora progressivamente con tempi d’attesa sempre maggiori, linee metropolitane che non vengono progettate dai tempi della Moratti e un costante innalzamento delle tariffe. ”

“Quello del Sole 24 Ore è l’ennesimo report, non di parte ma oggettivo, che boccia in modo netto e inequivocabile l’azione di governo del Sindaco Sala e della sua Giunta. Non vediamo l’ora di poter dare una svolta positiva a Milano nel 2026 per poterli mandare finalmente questi incompetenti tutti a casa!” conclude Piscina.