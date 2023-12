In N.O.M. del degrado (con Video)

La trasformazione dell’ex azienda FIAR in North of Milan porta con sé nuove prospettive e un’opportunità di rinascita per un’area che era diventata terra di nessuno. La presenza di senzatetto, che causava preoccupazioni per la sicurezza con fuochi accesi e attività illegali, è stata sgomberata. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà ora a queste persone? È emerso che molti si sono spostati altrove, trasferendo il problema in un’altra parte della città. La sfida ora è trovare soluzioni sostenibili e umane per affrontare la questione dei senza fissa dimora e garantire che il problema non venga semplicemente spostato, ma risolto in modo duraturo…

