“Sicilian Holiday” di Michela Scolari arriva nelle sale a Milano, dopo essere stato “sold out” in Sicilia per oltre un mese.

L’attesissima anteprima si terrà martedì 5 Dicembre alle ore 20.30, presso il Multisala Plinius, alla presenza della regista e due degli attori principali: Ivo Romagnoli e Felix Maximilian, volto noto della televisione tedesca.

Il film di Scolari, che vanta performance eccellenti di Lilly Englert (“Quantico” e “Piccole Donne” di Greta Gerwig), Claudia Gerini, Rocco Ancarola (“Wall Street” di Oliver Stone), Tony Schiena (“Dark”) Ivo Romagnoli e Francesco Leone, è un piccolo miracolo del cinema indipendente, prodotto dal Premio Oscar Adam Leipzig, celeberrimo per avere anche prodotto “L’Attimo Fuggente”, “La Marcia dei Pinguini” e “Good morning Vietnam”, tra i tanti titoli che hanno consacrato la sua carriera.

Mia, una ex “teen star” del cinema americano, alla soglia dei trent’anni, si sente ‘finita’. Tormentata da traumi inespressi e ‘abbandonata’ da Hollywood perché “troppo vecchia” per gli standard del mercato, accetta controvoglia un lavoro in Italia, che la conduce in un remoto villaggio di pescatori in Sicilia: Sciacca.

Mia non sa che questo viaggio ‘forzato’ in Italia si trasformerà, invece, nel viaggio di ritorno dentro il suo cuore, per scoprire che non è mai troppo tardi per innamorarsi di sé stessi, perché “la vita forse significa perdere qualcosa di grande per riaverlo in tanti piccoli pezzi che ti fanno sentire che non hai mai perso nulla”.

Il film è un chiaro omaggio ai valori catartici dell’Italia e, soprattutto, alle Arti e Mestieri, alla grande Letteratura del Grand Tour, e alla bellezza di un Paese che non ha mai smesso d’ispirare il Mondo.

(Foto Stefano Azario)