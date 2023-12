Meloni e la giustizia

“Io penso che non ci sia uno scontro tra politica e magistratura, per chi viene da destra chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento e quindi l’idea che ci si debbano essere scontri tra poteri dello Stato è sbagliato. Questo non significa non segnalare che in ogni ambito ci sono dei problemi e il problema è che una piccola parte della magistratura ritiene che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea con una certa visione del mondo debbano essere contrastati, come è accaduto ad esempio sull’immigrazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Dubai a proposito del caso Crosetto. “Il giudice ritiene che Delmastro deve essere rinviato a giudizio, il pm per due volte si è espresso per l’archiviazione. E’ il caso di aspettare” una eventuale “condanna passata in giudicato”. Così la premier Giorgia Meloni a Dubai sulla richiesta di dimissioni di Delmastro.

