Lorenteggio: la ciclabile con le strisce pedonali…sul marciapiede !

Dopo la pista ciclabile Tetris di corso Monforte ecco la prima pista ciclabile con micro strisce pedonali…sul marciapiede. La fantasia all’assessorato alla Mobilità di Milano non manca; un po’ fa ridere, un po’ sorprende e un po’ preoccupa.

La pista con le micro strisce pedonali si trova al Lorenteggio, in via Vespri Siciliani. Sono state realizzate già da qualche tempo ma la foto sta iniziando a circolare ora sui social.

Strisce che non servono a un tubo perché sono già sul marciapiede, tra un muro e il resto del marciapiede. È questa la sicurezza stradale per Palazzo Marino? E se un ciclista non si ferma per fare passare un pedone che attraversa dal muro al marciapiede lo multa un vigile (in bici)?

(Radio Lombardia)