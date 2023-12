L’impegno dei comitati civici risorsa per Milano

Futuro Milano è una associazione nata per fare proposte di buongoverno x Milano, non una lista civica.

Ieri Futuro Milano ha riunito al Cam Garibaldi più di 25 tra associazioni, comitati e sindacati : dal Coordinamento MilaNoMovida ai comitati per la sicurezza della Stazione Centrale, da Agiamo a Muovermi, i Sindacati di Atm e della Polizia Locale, da AscoDuomo ai motociclisti di Divieto.

E stato un incontro che ha dimostrato quale ricchezza per Milano siano le associazioni civiche. Purtroppo la Giunta Sala, a differenza delle amministrazioni della prima e seconda repubblica, non condivide, non ascolta e non media i provvedimenti con le categorie, i sindacati e i comitati. E’ chiusa nelle sue convinzioni ideologiche.

Oggi non solo proteste ma molte proposte.

1 Comune affronti l’emergenza Movida che porta degrado e violenza

2 più che un bravo prefetto in pensione servono mille agenti di polizia locale in strada, schierati per la sicurezza dei cittadini senza remore

3 Lo smog e la congestione si combattono investendo sul trasporto pubblico e non tagliando le corse Atm e costruendo nuovi parcheggi sotterranei e di corrispondenza

4 Il Comune torni ad agevolare la costruzione di case convenzionate e popolari se no non avremo più lavoratori e Milano sarà solo per ricchi.

Milano non può aspettare 3 anni, quando cambierà amministrazione. La rete dell’impegno Civico, ricorsi e battaglie giudiziarie possono sconfiggere l’attuale inerzia amministrativa.