Pnrr, Comune: inizio lavori scuole via Reni, via Scialoia e via Anselmo da Baggio

Lavori al via in tre edifici scolastici della città: si tratta del polo dell’infanzia di via Reni 1 (Municipio 3), del complesso di via Scialoia (Municipio 9) e del refettorio e centro cucina della scuola primaria di via Anselmo da Baggio (Municipio 7) i cui progetti sono stati finanziati con fondi Pnrr. Lo riferisce l’amministrazione comunale.

In linea con i tempi di attuazione e le tappe previste dal Pnrr, negli scorsi giorni il Comune di Milano ha proceduto alla consegna dei lavori alle imprese. “Un altro passo fondamentale, frutto di un lavoro coordinato fra le diverse direzioni dell’Amministrazione che voglio ringraziare: la professionalità e la collaborazione da parte di ciascuno ci hanno permesso di fare bene e nei tempi previsti – ha detto Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega all’Istruzione -. Ora le imprese possono procedere con i lavori. Ringrazio anche le comunità scolastiche che hanno accolto le proposte di riorganizzazione delle attività per gli spazi interessati dai lavori. Aspettiamo tutti con grande entusiasmo di poter inaugurare questi luoghi dell’educazione e dell’istruzione che integrano, con fondi europei, l’impegno del Comune per l’edilizia scolastica”.

Tra gli interventi di maggior valore, con un finanziamento totale di 49 milioni di euro – di cui 19 milioni di euro provenienti da risorse del Comune di Milano – quello in via Scialoia, (nel rendering) che prevede la demolizione degli edifici presenti e la completa ricostruzione. Il plesso sarà composto da un asilo nido che accoglierà oltre 70 piccoli, una scuola dell’infanzia per 270 bambini e bambine, una primaria e una secondaria di primo grado, oltre a una palestra e a un centro civico, che sarà utilizzabile da tutti i cittadini e le cittadine del quartiere.

Il progetto del polo di via Reni 1, dal valore di oltre 5 milioni di euro, prevede la demolizione dell’edificio prefabbricato, che ad oggi ospita la scuola dell’infanzia per bambini e bambine da 3 a 6 anni e che a ricostruzione conclusa vedrà un ampliamento dell’offerta educativa con la nascita di un nuovo nido – in cui saranno accolti oltre 30 piccoli tra 0 e 3 anni – e che trasformerà quindi la struttura di via Reni 1 in un ‘Polo dell’infanzia 0-6’. Gli spazi saranno così divisi: il piano terra ospiterà la scuola dell’infanzia che accoglierà 150 tra bambini e bambine e aree comuni utili anche come refettorio durante i pasti, mentre il primo piano sarà dedicato al nido. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2025.

Entro la metà del 2025 saranno rinnovati anche il refettorio e il centro cucina della scuola primaria di via Anselmo da Baggio, in cui sono partiti i lavori che prevedono il risanamento strutturale e impiantistico, oltre all’adeguamento sismico, con un finanziamento da un milione di euro.