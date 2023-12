Milano – Con 470 milioni la M4 verrà prolungata a Segrate

Lo sviluppo del trasporto pubblico nell’area est di Milano compie un nuovo passo avanti con l’approvazione in Giunta del Piano di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della Linea M4 a Segrate. Il costo stimato, aggiornato alla luce degli aumenti dei costi dei materiali, si attesta a 470 milioni di euro. Questa approvazione è cruciale per l’inserimento dell’intervento nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026. Il Comune di Milano ha anche ottenuto un finanziamento europeo di 3,5 milioni di euro, che contribuirà alla realizzazione del progetto definitivo, attualmente in fase di avvio.

Il prolungamento della Linea M4, di colore blu, prevede la creazione di due nuove fermate da Linate Aeroporto fino a Segrate, con una tappa intermedia a Idroscalo-San Felice, situata nel territorio del Comune di Segrate. Questo intervento agevolerà l’accesso al city airport per le città servite dalla linea Milano-Venezia (Bergamo, Brescia, Verona, Padova), grazie alla vicinanza della fermata metropolitana con la stazione ferroviaria di Segrate. Inoltre, garantirà un collegamento diretto con il centro di Milano attraverso il trasporto pubblico.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 420 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oltre agli stanziamenti provenienti dai fondi europei e da soggetti pubblici e privati interessati, sono necessarie ulteriori risorse per oltre 44 milioni di euro, principalmente per coprire l’incremento dei costi dei materiali.

Arianna Censi, assessora alla Mobilità, sottolinea l’importanza di questa opera, che avrà un impatto significativo sulla mobilità pubblica dell’est milanese e del quadrante orientale lombardo. La nuova linea metropolitana ridurrà i tempi di collegamento tra Segrate e il centro di Milano a meno di venti minuti, rendendola una valida alternativa al mezzo privato e contribuendo così a ridurre il traffico automobilistico in città.

La Giunta ha anche deliberato uno stanziamento di 130 milioni di euro, in parte coperti da fondi statali, per far fronte ai maggiori fabbisogni legati alla costruzione della Linea M4. Questo finanziamento tiene conto degli aumenti di tempi e costi verificatisi a causa dell’emergenza da Covid-19, della crisi internazionale e del ritrovamento di reperti archeologici. Il percorso decisionale si è basato sulle valutazioni del Collegio Consultivo Tecnico, istituito dalle norme nazionali e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici.

Linee Metro attuali e future (Urbanfile)