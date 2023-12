Centro sociale Lambretta in via Rizzoli ??? No grazie !!!!

Vengo informato da alcuni residenti preoccupati di Via Rizzoli che è stato assegnato, tramite determinazione dirigenziale, SENZA EFFETTUARE ALCUN BANDO , (come sarebbe opportuno fosse normalmente previsto in casi come questo) l’immobile di Via Rizzoli 13/A all’Associazione Mutuo Soccorso APS per circa 15.000 euro all’anno – poco più di 1000 euro al mese – per 18 anni 380 mq di superficie !!!

Dopo numerosi occupazioni abusive e proteste dei residenti ora sembra che il Centro Sociale Lambretta (che dal 2018 occupava abusivamente una palazzina in Via Edolo dopo l’occupazione – sempre abusiva – dell’edificio di Piazza Ferravilla nel 2012) abbia una nuova casa, questa volta in Via Rizzoli, tramite l’associazione Mutuo Soccorso APS

Sembra assurdo che l’immobile venga assegnato senza effettuare un BANDO APERTO A TUTTI, ma tramite una determina dirigenziale, un provvedimento che fissa il prezzo a poco più di 1000 euro al mese per un immobile che, a prezzi di mercato, probabilmente ne varrebbe 3 volte tanto.

I residenti sono realmente PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DI QUESTA SCELTA, l’associazione Mutuo Soccorso infatti è la stessa che co-organizza gli eventi denominati “Botellon” in piazza Leonardo da Vinci, “concerti” di musica elettronica che tengono sveglio un intero quartiere fino a notte inoltrata, fra le proteste dei residenti, proteste che anche in Via Edolo si sono sollevate da parte di tutto il circondario per la presenza del Centro sociale occupato abusivamente ed anche in Piazza Ferravilla.

Ora con questa scelta si intende trasformare l’edificio di Via Rizzoli nell’ennesimo CENTRO SOCIALE???

Via Rizzoli è una zona residenziale, sono presenti inoltre edifici di edilizia residenziale pubblica che andrebbero sistemati, il quartiere non ha bisogno di CENTRI SOCIALI ma di reali interventi di riqualificazione, ammodernamento degli edifici pubblici esistenti, messa a norma degli impianti di riscaldamento ad oggi ancora mal funzionanti, delle strade, dell’area relativa alle sponde del fiume Lambro

Per questo chiedo al Sindaco ed a tutti gli assessori che leggono in copia di RIPENSARE A QUESTA SCELTA e di assegnare la struttura tramite un BANDO PUBBLICO a cui TUTTI possano partecipare ad eccezione delle realtà che abbiano contenziosi con il comune o si siano macchiate di occupazioni illegali perlomeno negli ultimi 5 anni !!!

Non si può “premiare” chi occupa abusivamente edifici pubblici o privati, le regole devono valere per tutti !!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3