Sinistra o destra, preistoria rivoluzionaria … solo il partito del buon senso salverà l’Italia!

Cari amici lettori, da oggi i miei racconti, a meno di eventi particolari, si limiteranno a delle considerazioni sui fatti principali che ci hanno accompagnato durante la settimana e, alla fine dell’articolo, offrirò alla vostra attenzione sempre un mio brano, motivandone la presenza.

La compattezza dimostrata dalla “sinistra” nel trovare un nuovo argomento per attaccare il governo e distrarlo nella sua operatività è stata sorprendente. Lo sciopero generale si è rivelato inutile trasformandosi in un boomerang che ha visto rivoltarsi contro anche i propri iscritti … “ok, inventiamoci qualcos’altro”: è avvenuto l’ennesimo femminicidio, quello della povera Giulia, e imputiamolo alla politica patriarcale del governo indipendentemente dal fatto che sia guidato da una donna in una famiglia matriarcale, e accusiamo tutti gli uomini, solo perché possessori di un pene funzionante, di essere dei prevaricatori e farli sentire in qualche modo complici di ogni omicidio se non ammettono le proprie colpe solo per aver “pensato”, anche se trattenendosi, una sola volta di dare uno schiaffo alla propria compagna.

Ebbene, intendo chiarire che io non mi sento e non mi sentirò mai complice! Il sottoscritto, come “tanti come me”, vive in una famiglia tradizionale dove l’amore e la serenità regnano da oltre mezzo secolo. Ho avuto qualche discussione, ma si è sempre esaurita nel volgere di qualche minuto e mai, sottolineo mai, mi è passato per la testa di sfiorare mia moglie anche solo con un dito. Quindi, smettetela di emettere farneticanti soluzioni che tentino di coinvolgere me, o qualcun altro come me, nelle vostre farneticazioni ideologiche, perché, senza problemi o remore, io “vi invito, educatamente, ad andare a defecare altrove ed a smettere di attentare all’integrità dei miei zebedei”, perché … sono stufo!

La sinistra e la destra, dovuta alla posizione dei posti occupati a sinistra o a destra, come definizione sono nate durante la Rivoluzione Francese (andatevi a leggere la storia) ed avevano delle motivazioni giustificate dal grande cambiamento in atto, ma che poi sono rimaste trasformandosi in pretesto di divisione e di spartizione del potere.

È arrivato il momento di un’azione di rigetto da parte dei nostri cervelli di ogni divisione ideologica: il nostro destino si determina con azioni di buon senso che tutelino le necessità e il futuro di ogni cittadino. Che il Parlamento diventi un luogo di cooperazione e non di divisione, uniti in un unico partito, il Partito del Buon Senso, dove ognuno collabori, si integri e offra il meglio. Lo so, è un sogno che appare irrealizzabile, ma che “noi” dobbiamo provare con le nostre forze a realizzarsi: solo così sopravviveremo.

Oggi vi offro una canzone che incisi in uno studio di Caserta nel 1981, Io Non Sono Più Io... Questa canzone, credo detenga un record forse mondiale, “è stata suonata e incisa live in una sola esecuzione”, di prova tra l’altro, e mai più rieseguita, lo giuro, se non in playback nella realizzazione di un video di qualche anno fa con la collaborazione del mio amico cantante e musicista, grande chitarrista, Mario Serafino, che ha eseguito anche il playback dell’assolo della chitarra. La formazione con cui ho realizzato l’originale era eccezionale, il Gruppo Rock “Mediterranea”, del quale facevano parte: Enrico Forte, saltuariamente, alle tastiere, Pasquale Ziccardi al basso, Agostino Santoro alla batteria e … Fausto Mesolella alla chitarra, ineguagliabile, che portai al Festival di Sanremo come arrangiatore del mio brano “Mille Volte Ti Amo” nel 1981 e che divenne poi il chitarrista della Piccola Orchestra Avion Travel, con la quale vinse l’edizione del festival del 1998.

Allora erano due i capelli grigi che avevo, ora sono una “cascata bianca” … ma che qualcuno non pensi che sia rintronato e che vaneggi con le mie elucubrazioni sul Partito del Buon Senso, si sbaglia di grosso. Anzi, nei commenti in calce all’articolo, io vi invito ad aprire insieme un “tavolo di discussione e proposte”. Milano Post, che ospita i miei racconti è fra le principali testate online che arrivano direttamente sui “tavoli” dei politici. Con educazione e fermezza potete esprimere nei commenti il vostro pensiero offrendo, così’, anche un’attiva partecipazione alla vita politica nazionale. Grazie.

Capitan U 1947

(Alias Umberto Napolitano)