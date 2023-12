Lavoro – UniEuro: 70 assunzioni di Addetti/e Cassa e Magazzinieri

L’azienda ricerca personale per i punti vendita presenti in Italia

Unieuro, la più grande catena italiana di elettronica di consumo e di elettrodomestici, assumerà 70 nuove figure affidabili, con talento e voglia di crescere, capacità organizzative, analitiche e di problem solving, energia e determinazione, forte orientamento alla relazione e all’accoglienza dei clienti e ai risultati, determinazione nel lavoro, passione per il settore elettronica di consumo e per gli elettrodomestici.

Le figure ricercate riguardano soprattutto Addetti/e Cassa, i quali dovranno gestire le diverse modalità di pagamento e della cassa, gestire le note di credito, monitorare e smistare le telefonate in entrata; Addetti/e Vendita, i quali dovranno allestire gli spazi espositivi, monitorare la merce in arrivo e le scorte, riconoscere le esigenze del cliente trovando la migliore soluzione possibile, conoscere prodotti e servizi offerti nel punto vendita; Magazzinieri, che dovranno controllare le attività di carico e scarico della merce, monitorare i prodotti in uscita, gestire le scorte di magazzino e la movimentazione della merce; Responsabili di Negozio, che dovranno pianificare le attività commerciali, logistiche, amministrative e quelle inerenti la sicurezza, organizzare i flussi di magazzino, selezionare i migliori talenti ed accompagnarli in un percorso di crescita professionale, gestire i collaboratori e pianificare gli orari di lavoro.

UniEuro, che possiede oltre 500 negozi diretti e affiliati, presenti sul territorio nazionale, dove lavorano circa 5.700 dipendenti, si presenta come interlocutore di un ecosistema di comunicazione organico su tutti i canali sia online che offline.

