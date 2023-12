A proposito di multe improprie Giovanati (Lega) segnala il caos in Area C

“In queste ultime ore stanno arrivando sanzioni ai residenti in Area C nonostante avessero diritto all’ingresso gratuito. Pare essere un errore nel sistema di rilevazione. L’amministrazione deve tutelare quanto prima le persone, annullando tutte le sanzioni date nel periodo di tempo che sta creando degli errori e sospendendo Area C fino a che il problema non sia risolto”

Lo afferma in una nota Deborah Giovanati, consigliera comunale della Lega. “Inoltre – prosegue – invito il sindaco e l’assessore competente a dare informazioni adeguate rispetto al problema su ogni canale istituzionale e a mettere a disposizione un numero telefonico dedicato per avere ogni tipo di supporto”.

“Già è assurdo che bisogna pagare o registrare i passaggi per tornare a casa propria – conclude -, almeno evitiamo di fare pagare quando non è dovuto rendendo la procedura più semplice possibile”.