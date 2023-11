Servizio “Zero Degrado” De Corato: “Granelli scopre i City Angels dopo 30 anni che sono operativi in città e dopo 12 che il csx governa la sicurezza! “

Con 400 senza fissa dimora, dati Sindaco, auguri a Furlan e a tutti i City Angels»!

«Prendo atto che Granelli, ieri, è corso ai ripari chiedendo aiuto ai City Angels che controlleranno alcune zone della città nelle ore pomeridiane. Ma l’Assessore alla Sicurezza, in carica dal 2021 nella Giunta Sala con questa delega, e dopo che il Centrosinistra governa la sicurezza a Milano da 12 anni, perché è rimasto a guardare tutto questo tempo senza agire prima e si è accorto solo ora del degrado in città? Ricordo che Sala, il mese scorso, ha bocciato Granelli commissariandolo e nominando Gabrielli come delegato alla Sicurezza ma, al momento, del suo operato non abbiamo notizie. Non poteva pensarci prima l’Assessore visto e considerato che siamo la città più pericolosa d’Italia e maglia nera nell’indice della criminalità 2023? Con 400 senza fissa dimora in città, secondo il Sindaco, questo sarà un intervento inutile e poco efficace. Ora, purtroppo, è troppo tardi, perché tutte le zone di Milano, dal centro alle periferie, sono quotidianamente prese di mira da delinquenti, malviventi e spacciatori e di tutto questo, la Giunta di Palazzo Marino, è la prima responsabile. Nel frattempo, formulo tanti auguri a Furlan e a tutti i volontari dell’organizzazione fondata nel 1994». Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sul nuovo servizio dei City Angels a Milano.