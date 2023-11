Sanità: Sala critica e Bertolaso spiega “Contro le liste attesa siamo sulla buona strada”

Sala non manca di evidenziare la criticità delle òiste di attesa “… Io credo che la Regione su questo debba fare un salto in avanti. L’ho detto e lo ribadisco, obiettivamente la qualità e l’eccellenza del sistema sanitario lombardo si può non discutere, ma quello che si deve discutere è che di fatto non è accessibile Risponde Bertolaso assessore in Regione “ Per quanto riguarda le liste d’attesa “vorremmo avere la bacchetta magica per abolirle tutte nell’arco di 24 ore. Questo è impossibile, stiamo lavorando per cercare di ridurle e poi nel corso dell’anno prossimo eliminarle completamente, siamo sulla buona strada” e ha ricordato “il Cup unico che dovrebbe cominciare a lavorare dal prossimo mese di gennaio e garantirà a tutti la possibilità di accesso alle disponibilità di visite e analisi nel corso dell’anno prossimo e ” progressivamente implementato “nei due successivi”. Questo “dovrebbe dare una mano”, ha detto. Infine, ha ricordato ancora l’assessore, con i ministri competenti stiamo lavorando per riuscire a incrementare la pianta organica, quindi motivare di più i nostri medici, trovare altro personale infermieristico in altre zone dove può essere formato e coinvolto”. “C’è una strategia complessiva molto chiara – ha concluso – abbiamo una visione, sappiamo dove dove vogliamo andare, non navighiamo a vista, abbiamo degli obiettivi ben precisi e intendiamo rispettarli”.

