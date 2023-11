La celebre Latteria in via San Marco chiude: i titolari vanno in pensione

La Latteria di via San Marco, la celebre trattoria di Brera, sta per chiudere. Lo storico locale, con alle spalle una storia lunga 50 anni, il prossimo 22 dicembre abbasserà la saracinesca definitivamente perché Arturo e Maria Maggi vanno in pensione e i figli, che lavorano in sala, non raccoglieranno l’eredità dei genitori. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Il futuro del locale è ancora da decidere “Non è tanto mettersi d’accordo sulla cifra quanto sulle intenzioni di chi entrerà. Questa è un’attività che funziona, sarebbe intelligente non stravolgerla”, hanno detto i proprietari al quotidiano che ricorda come in passato la Latteria abbia detto no anche a veri vip come Madonna e persino Trump. Domenica è il giorno di chiusura e la regina del pop, nonostante le insistenze del suo staff, ha dovuto trovare un altro posto per mangiare. Qui non si accettano prenotazioni, nemmeno quella di Donald Trump, che all’epoca non era ancora diventato presidente degli Stati Uniti, che ha dovuto rinunciare al pranzo nello storico locale milanese.