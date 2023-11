Stato-Regioni, Calderoli: intesa su riparto saldo Fondo Nazionale TPL

“Quest’oggi seduta straordinaria delle Conferenze Unificata e Stato-Regioni, con via libera a provvedimenti importanti in tema di trasporto pubblico locale e ITS Academy”. Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, commentando i punti significativi delle sedute. “In sede di Conferenza Unificata – ha continuato – è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto per la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario del saldo del Fondo nazionale per il Tpl, pari a oltre un miliardo di euro. Risorse preziose che il Mit mette a disposizione per dare un supporto concreto ai territori, peraltro dopo aver anticipato l’80% del totale del Fondo ancora in febbraio”. “In sede di Conferenza Stato-Regioni – prosegue Calderoli – sancita intesa sul pacchetto di provvedimenti relativo agli ITS Academy e al potenziamento dell’offerta di istruzione. Una serie di iniziative necessarie, anche in ottica Pnrr, per un monitoraggio quantitativo e qualitativo del sistema terziario di istruzione, fondamentale per la crescita e la realizzazione dei nostri giovani nella vita lavorativa”. Prosegue quindi l’impegno dell’Esecutivo nell’interesse dei cittadini e dei territori, con lo sguardo rivolto ai servizi pubblici fondamentali per il Paese” – conclude il Ministro.

