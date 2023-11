Degrado e insicurezza ai Giardini Montanelli: le obiezioni di Pluda (Agiamo) all’incontro con Gabrielli, Granelli e Maran

“Qui di seguito quanto ho appena esposto durante l’incontro con Gabrielli, Granelli e Maran.

Buongiorno, io vorrei porvi una domanda: come vi sentireste voi, che cosa pensereste, se ogni mattina constataste (perché quella che sto per fare è una constatazione e non una percezione) se voi constataste, dicevo, che ogni mattina c’è una ditta di polizia privata che apre 18 cancelli, e alla sera li richiude, e che, nonostante questo, vedeste ogni mattina decine di bivacchi di gente che ha trascorso tutta la notte dentro ai Giardini Montanelli con tutto quello che ne consegue? Che idea vi fareste dei vostri e nostri amministratori?

Voi siete molto più esperti di noi e sapete bene quali sono le attività di tutti i tipi che si svolgono durante la notte in un contesto come questo, per cui vi risparmio i dettagli molto poco edificanti, così come le decine e decine di segnalazioni imbarazzanti che ricevo continuamente.

Questa situazione dura da anni, e da anni la segnaliamo, però non è mai stato fatto niente di concreto per modificarla, a parte la chiusura delle grotte dell’ex zoo, avvenuta l’anno scorso, indispensabile ma non sufficiente. In molti punti la recinzione è da sempre facilmente penetrabile e in altri ha subito dei danni che non sono ancora stati riparati dopo il temporale del 25 luglio scorso.

Il Comune spende non meno di 20.000 € all’anno per questo servizio del tutto inutile di apertura e chiusura. Perché? Non sarebbe molto più logico lasciare sempre aperti i cancelli ed effettuare dei regolari controlli notturni? Non continuate a ritenere i Giardini chiusi quando di fatto non lo sono e non lo possono essere!

Badate bene, l’area più colpita da questa intollerabile situazione è quella delicatissima intorno all’asilo, ai confini con i Bastioni. Qui è necessario non solo un controllo maggiore, ma anche interventi strutturali per le scarpate e gli anfratti intorno all’asilo in modo da renderli definitivamente inagibili.

Fate qualcosa di concreto e in fretta perché altrimenti non potremo altro che concludere che, nonostante l’evidenza dei fatti, a voi non interessa risolvere il problema e questo nonostante che la soluzione più intelligente e immediata non solo non costi niente ma faccia addirittura risparmiare.

Siamo sempre a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento in merito. Grazie.”

Enrico Pluda ( Agiamo Amici dei Giardini Pubblici Montanelli)