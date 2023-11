Violenza donne, Taxiblu: ‘Progetto Safe’ con Associazione Donnexstrada

“Mai come oggi purtroppo la violenza di genere e la sicurezza sulle strade – commenta Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano- sono due tra le piaghe più odiose e terribili delle nostre città. Per noi continuamente a contatto col pubblico, giorno e notte tra le strade, ma ancora prima come persone sensibili al tema, è sembrato doveroso e necessario dover fare qualcosa. In quest’ ottica da alcuni giorni abbiamo avviato un dialogo con l’associazione DonneXStrada, ideatrice del progetto Taxi Safe. Iniziativa che mira alla creazione di taxi sicuri, sensibilizzati e formati contro la violenza di genere che fungano anche da riferimento per la sicurezza in strada delle persone. Un’ azione di contrasto alla violenza che parte dal territorio e mira alla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime. Un Taxi sicuro riferimento sulle strade, con operatori dotati di sensibilità e di quegli strumenti necessari ad accogliere persone in difficoltà. Il progetto infatti prevede diverse gradualità, tra le quali anche un’importante fase di formazione svolta da professionisti in ambito legale e psicologico. Nei prossimi giorni -conclude Boccalini- mi auguro di poter entrare nei dettagli di una possibile futura collaborazione e adesione al progetto che è sicuramente meritevole e oggi quanto mai necessario”.

