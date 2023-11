Spada (Assolombarda): contro smog servono infrastrutture, non divieti

“Se vogliamo risolvere i problemi dell’ inquinamento, del traffico” a Milano “non servono misure e divieti, ma serve investire e allargare sempre di più il perimetro delle infrastrutture, per fare sì che chi deve arrivare a Milano non sia costretto ad arrivare con la macchina ma possa arrivare con i mezzi”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, intervenendo all’evento Italia Direzione Nord a Fondazione Stelline. “Mi auguro uno sviluppo delle metropolitane. Milano come città metropolitana deve avere dei veri poteri – ha aggiunto – Milano ha un milione e mezzo di abitanti. Di giorni diventano due milioni e mezzo, con persone che arrivano da una cerchia che è fuori dai collegamenti efficienti che ci sono a Milano. Se vogliamo risolvere i problemi dell’ inquinamento, del traffico, non servono misure e divieti, ma serve investire in infrastrutture efficienti”. Spada ha parlato anche di Pedemontana. “È un’opera che serve assolutamente e su cui noi dobbiamo arrivare a una conclusione. Porterebbe a benefici dal punto di vista ambientale, allenterebbe il traffico su tutto l’asse milanese spostandolo un pochino più a nord, renderebbe più veloci e efficaci i collegamenti. Quindi faccio un po’ fatica alcune volte a capire la ritrosia dei sindaci, che quando si tratta di fare costruire palazzi e condomini nelle loro aree sono sempre i benvenuti perché portano dei benefici. Quando si tratta di opere pubbliche, si parla sempre di consumo del territorio. Invece è territorio che serve per soddisfare la capacità di trasporto delle persone, che è piuttosto fragile nelle aree che si sono sviluppate negli ultimi anni. Mi auguro uno sviluppo della Pedemontana e mi auguro ancora di più uno sviluppo delle metropolitane”.

