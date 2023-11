La Casa delle Donne è in lutto per le vittime palestinesi. E le donne israeliane?

In Via Marsala 8, nella centralissima zona Brera, il Comune ha concesso a canoni ridotti del 70% più di 600 mq di locali comunali alla Associazione Casa delle Donne. L’associazione senza scopo di lucro dovrebbe svolgere servizi a favore delle donne.

Chiunque vi passi davanti da settimane può leggere uno striscione nero con la scritta “La casa delle Donne è in lutto per i massacri di civili a Gaza e in Cisgiordania”.

Ergo alle attiviste della Casa delle Donne non risulta che centinaia di donne, ragazze e bambine israeliane, civili ed inermi siano state uccise e sgozzate magari dopo essere state anche stuprate. E che altre siano ancora prigioniere. Il lutto è a senso unico!

Rimane poi il problema se un edificio concesso, gratuitamente o quasi, per erogare fantomatici servizi alle donne, possa essere usato per fare invece politica. È giusto che, quello che dovrebbe essere patrimonio di tutti noi, sia usato per manifestazioni politiche?

Sarebbe utile sapere cosa ne pensano il Sindaco Sala e la sua Giunta. Non sarà facile, visto che non sono ancora riusciti a prendere posizione tra lo stato democratico di Israele e i terroristi di Hamas.

Certo alle femministe di Via Marsala sconsigliamo di andare a promuovere la loro giusta idea di parità di diritti e di genere a Gaza e in Cisgiordania.