Sicurezza, Palumbo (FdI): «Raccolte più di 100 firme per istituire un presidio di polizia locale in tutti i quartieri della città»

«Per contrastare l’impennata dei reati commessi sulle strade milanesi, che di recente ci hanno classificato al primo posto come città più pericolosa tra tutte quelle italiane, noi di Fratelli d’Italia siamo scesi in campo con una raccolta firme in città. Questa mattina, a tal proposito, sono state raccolte presso il mercato di via Fauchè, circa 150 firme grazie all’impegno e all’organizzazione sia mio, in qualità di Presidente di Circolo del Partito, che di molti altri attivisti. Noi siamo stati tra la numerosa gente comune a testa alta per rivendicare la nostra vicinanza alla cittadinanza in questo drammatico periodo, dove la violenza sulle nostre strade sta assumendo proporzioni di un conflitto perenne della delinquenza verso inermi cittadini che spesso vengono sopraffatti senza che nessuno possa intervenire nei tempi idonei. Negli anni in cui governava il Centrodestra a Milano, fino al 2011, La Polizia Municipale di Piazza Beccaria, venne impiegata con successo in operazioni di prevenzione la cui presenza attiva era usata come deterrente in tutti i quartieri, sia periferici che centrali. Noi chiediamo al Sindaco Sala di agire in questo momento storico prima che sia troppo tardi andando rapidamente ad impiegare i “ghisa” come fecero i suoi predecessori di centrodestra. L’allora Vice Sindaco e attuale Deputato Riccardo De Corato, questa mattina, ha supportato anch’esso la nostra iniziativa e da sempre è schierato in prima linea al fianco del sottoscritto in questa sacrosanta campagna per aumentare la sicurezza nella nostra martoriata città. Noi continueremo imperterriti nel nostro impegno affinché l’Amministrazione di Palazzo Marino, palesemente allo sbando in materia di sicurezza, non prenda atto del fallimento ormai palese e lasci la parola ai cittadini milanesi che alla prossima tornata elettorale rispediranno ai mittenti lo schema: “Gotham City non è Milano” e viceversa».

Flavio Palumbo

Responsabile Dipartimento lavoro e telecomunicazioni

di Fratelli d’Italia Lombardia