Panchina rossa in piazza Gae Aulenti per ricordare Giulia e le vittime di violenza

Una panchina rossa per non dimenticare Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime della violenza. È stata posizionata in piazza Gae Aulenti, a Milano, su iniziativa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’ingresso degli Ibm Studios in occasione della seconda giornata del ‘Lombardia World Summit’, l’evento organizzato dalla Regione per dibattere e rendere ancora più forte il ruolo della Lombardia su scala internazionale.

“Un segnale doveroso e importante – ha detto il governatore Fontana – in vista della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne di domani”.