Violenza sulle donne, in onda su Sky lo speciale di Assolombarda su lavoro e libertà

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, in programma domani, l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale promuove il talk “Finalmente libera”. L’iniziativa, in onda domani alle ore 18.30 sul canale 501 di Sky, ha come obiettivo quello di sostenere con forza il rispetto delle donne e di ribadire l’importanza del lavoro come strumento di libertà e come occasione di rinascita per le donne vittime di violenza. Nel corso dell’evento, moderato da Luigi Casillo, giornalista di Skytg24, interverrà con una copertina Francesca Carollo, giornalista di Mediaset e Presidente di Wall of Dolls. Il conduttore intervisterà in seguito Mirja Cartia D’Asero, AD de Il Sole 24 Ore, Marina Mele, Founder e Managing Director Global Leadership Foundation Italy – Società Benefit, ed Elisabetta Camussi, Psicologa sociale Università degli Studi di Milano Bicocca, Ordine degli Psicologi della Lombardia e Presidente della Fondazione della Professione Psicologica Adriano Ossicini. “Il rispetto delle donne, della loro libertà e del loro ruolo all’interno della società e dell’economia sono pilastri dell’Advisory Board di Assolombarda, un’azione di sostegno che rafforzeremo sempre di più anche alla luce degli ultimi tragici avvenimenti di cronaca – ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, Presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale -. Basti pensare ai più di 100 femminicidi commessi nel 2023 per comprendere come il lavoro da fare sia ancora molto, a tutti i livelli. Ogni parte della società – istituzioni, cittadini, imprese – deve impegnarsi per fare la propria parte concretamente portando il tema al centro del dibattito pubblico e trovando soluzioni in grado di contrastare un fenomeno preoccupante. Come Board, insieme alla prevenzione, insistiamo molto sull’urgenza di colmare i gap di genere, rendendo le donne ‘finalmente libere’ grazie al lavoro e all’indipendenza economica che ne deriva. Una necessità che può fare la differenza in questa difficile ma vitale battaglia per le donne”. Inoltre, proprio per rafforzare il tema della prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e del contrasto alla violenza di genere, Assolombarda con FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL del territorio milanese aderiscono alla campagna nazionale di sensibilizzazione “GENERIamo cultura”, promossa dalla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità. A partire dalla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, Assolombarda e i sindacati si impegnano a promuovere presso le aziende e le rispettive Rappresentanze Sindacali Unitarie nuove e ulteriori iniziative formative e informative per i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico, con l’obiettivo di rafforzare la cultura del rispetto della donna, verso una dimensione di maggiore libertà, dignità e affermazione di sé.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845