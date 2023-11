Tre arresti per furti seriali nelle case del centro di Milano

Arrestati due serbi di 26 e 21 anni e un italiano di 22 (e un croato di 20 anni è stato sottoposto a divieto di dimora) con l’accusa di aver commesso 8 furti in lussuose case nel centro di Milano tra ottobre 2022 e aprile 2023.

L’indagine degli agenti del Commissariato Centro è nata a seguito di un furto a ottobre 2022 in via Rovello dove erano stati rubati beni per oltre 100mila euro.

Proprio in quell’occasione era stato individuato il 22enne che fungeva da palo, legato al campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano, che poi si è rivelato il soggetto principale dell’indagine “in quanto presente con la sua auto in tutti gli otto furti”.

Qualche giorno dopo è stato svaligiato un appartamento in via Mameli dove sono stati sottratti orologi e gioielli per circa 200 mila euro.

Altri furti sarebbero stati commessi nei mesi successivi in via Eleuterio, via Lipari oltre a un tentato furto in via Mac Mahon.