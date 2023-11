Torna a Milano la Biennale d’Arte, la quinta edizione è dedicata alle donne

Torna Biennale Milano International Art Meeting, nella sua quinta edizione, in programma dal 24 al 28 Novembre dalle 10 alle 18.30 ad ingresso libero, nella prestigiosa sede di Palazzo Stampa di Soncino in Via Torino 61.

Salvo Nugnes, patron dell’evento, ha voluto dedicare alle donne l’edizione 2023 perché “dall’inizio dell’anno ad oggi– ha spiegato Nugnes– 88 sono state uccise in ambito familiare-affettivo. In particolare, 55 sono le donne che sono state uccise per mano del partner o dell’ex partner. È davvero inaccettabile e attraverso l’arte intendiamo smuovere le coscienze dell’opinione pubblica su un fenomeno sociale che va assolutamente fermato”.

Il 25 novembre, infatti, data in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne alle ore 14:30 è previsto un incontro per sensibilizzare attraverso l’arte su un argomento che sta purtroppo ancora riempiendo le pagine dedicate alla cronaca nera. “Vogliamo portare colore tra quelle pagine, quello dell’anima e delle coscienze che si devono risvegliare– prosegue Nugnes- unite a dire no ad altri massacri”. Il dibattito vedrà la partecipazione di Vittorio Sgarbi e Morgan. Alla stessa ora di venerdì il programma prevede un incontro con Katia Ricciarelli, soprano internazionale ed attrice, che ritira il Premio Margherita Hack, e Paolo Liguori, direttore Tgcom24.

Domenica 26 novembre alle ore 10.30 si terrà la Conferenza “Le donne e la violenza” con Silvana Giacobini, scrittrice e giornalista, già direttrice di Chi; Cristina Cattaneo, psicologa e giornalista. Alle 14.30 incontro con Pippo Franco, attore ed esperto d’arte. Alla Biennale Milano partecipano 287 artisti, di cui 50 stranieri, con un totale di 648 opere. Provengono da tutto il mondo tra cui Cina, Messico, Taiwan, Thailandia, vari paesi dell’Africa, Giappone e Stati Uniti. Il fil rouge che lega le opere riguarda l’interpretazione artistica dell’universo femminile in ogni declinazione, rispecchiando stati d’animo e sensazioni che prova e che suscita. Diverse le forme espressive, tra cui pittura, poesia, scultura e fotografia.

Dal 24 al 28 Novembre 2023– 10:00 – 18:30

Ingresso Libero e Gratuito

www.biennalemilano.it