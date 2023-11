I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: Signor Landini, e compagni di “sinistra”, non si cambia solo criticando e distruggendo … per favore, basta!!!

Signor Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, lei, insieme al signor Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, ha dichiarato che il governo con la sua politica sta mandando a sbattere l’Italia … a me pare esattamente il contrario e, giuro, da cittadino italiano, di essere molto dispiaciuto e preoccupato da questa sua affermazione: mi ricorda, solo per fare un esempio e non per offendere, la storia del Bue, in questo caso lei, che dà del cornuto all’asino, l’Italia. Uno Sciopero Generale dichiarato due mesi prima che la manovra finanziaria fosse presentata?! … Assurdo e inconcepibile! Ma noi italiani abbiamo forse l’anello al naso? Non siamo in grado di capire che la sua azione, chiaramente politica, è un insulto alla nostra intelligenza?… e, infatti, una bassissima percentuale, mediamente sotto il 5% dei suoi iscritti, ha aderito a questo sciopero “inusuale”, più che generale. Molto probabilmente andrete a sbattere voi continuando con queste azioni, ma non coinvolgete i lavorator italiani, in primis i vostri iscritti, alcuni dei quali mi hanno detto che riconsidereranno la loro iscrizione mandando una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una fotocopia di un documento di identità con relativo codice fiscale, in un modulo apposito richiesto direttamente al loro Ufficio Amministrativo. … Incuriosito, ho chiesto il perché di tale iter burocratico e mi hanno risposto che è l’unico sistema per recuperare i soldi da voi trattenuti in busta paga.

Insieme, avete affermato di aver scioperato in anticipo affinché il governo “non faccia cavolate” … espressione “sciatta” come ha dichiarato il giornalista, politico e saggista Paolo Guzzanti il 17 novembre scorso a Diario del Giorno su Rete 4. Dichiarazione con la quale concordo, ma voglio aggiungere di più: tenere alto lo scontro politico è un qualcosa che ormai è fuori dai tempi … sinistra, destra … e basta! Servono risposte di buon senso al disopra delle ideologie, arma ormai solo di chi non ha più argomenti. Talmente carenza di argomenti … da trovare qualcuno, come l’On. Laura Boldrini, che addirittura, anche nel giorno in cui una famiglia piange la tragica morte della figlia Giulia Cecchettin non ha perso l’occasione, motivazione sulla quale sorvolo, per attaccare il governo.

Poi gli attacchi si sono intensificati, tra cui la Gruber che ha accusato il governo di cultura patriarcale cercando, quasi offesa, di metterla in rissa quando il capo del governo in risposta ha postato una foto della sua famiglia “patriarcale” composta da solo donne, e ne sono seguiti altri, ed altri ancora ne seguiranno.

Meno male che uno spiraglio è arrivato dalla Schlein che ha invitato la Meloni a lavorare insieme per trovare misure adeguate, anche coinvolgendo la scuola, per combattere il femminicidio e suggerendo di prevenire, denunciando immediatamente alle forze dell’ordine, ai primi accenni di possibili violenze future.

Questa canzone, da me interpretata insieme al duo Nadia e Francesco, e della quale sono autore della musica e del testo insieme allo scrittore Michele Galasso, è stata pubblicata oltre 4 anni fa, e sponsorizzata ufficialmente dalla Polizia di Stato, che l’ha scelta come testimonial della loro campagna contro la violenza sulle donne. Canzone nella quale urlavamo di denunciare, di “andare dalla polizia e fare in modo che lui se ne vada via “. Questa canzone fu ignorata completamente dalla “Stampa che conta” a favore di canzoni e artisti più “graditi”. Informare, migliorando per prevenire, va a braccetto con l’agevolazione del merito e, quindi, del buon senso, che non è né di sinistra né di destra … CAPITO?!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)