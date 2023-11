Ucraina, Putin al G20: la guerra è sempre una tragedia, pensiamo come fermarla

Le guerre “sono sempre una tragedia” e bisogna trovare un modo per fermare la guerra in Ucraina, ha dichiarato Vladimir Putin nel suo intervento al G20 organizzato con collegamenti da remoto. “Alcuni colleghi hanno già affermato nei loro discorsi di essere scioccati dall’aggressione russa in corso in Ucraina. Sì, certo, le azioni militari sono sempre una tragedia. Persone concrete, famiglie concrete e il paese nel suo insieme e, ovviamente, dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia”, ha detto il presidente russo. Putin ha poi aggiunto: “La Russia non ha mai rifiutato i negoziati di pace con l’Ucraina: non è la Russia, ma l’Ucraina ad avere annunciato pubblicamente il ritiro dal processo negoziale. Inoltre è stato firmato un decreto, un decreto del capo dello Stato, che vieta tali negoziati con la Russia”.

