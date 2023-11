Teatro Oscar – evento speciale – “In Exitu” di Giovanni Testori con Franco Branciaroli – unica data 23 novembre 2023

In occasione di due ricorrenze speciali, i quarant’anni di attività del Teatro de Gli Incamminati e i cent’anni dalla nascita del suo fondatore Giovanni Testori, torna in scena uno spettacolo che ha segnato la storia della compagnia e di tutto il teatro italiano: In exitu, un’opera folgorante di Testori, caratterizzata da una lingua ferita che affastella ricordi, visioni, epifanie, nel monologo ininterrotto di un giovane vittima dell’eroina, alle prese con i momenti finali della propria esistenza. Una lingua singhiozzante, spezzettata, che procede per continue cadute e che toglie il respiro non solo a chi la porta in scena, ma anche a chi la ascolta. A darle voce sarà ancora una volta Franco Branciaroli, già protagonista della spettacolare rappresentazione alla Stazione Centrale di Milano nel dicembre del 1988.

di Giovanni Testori

con Franco Branciaroli

produzione Teatro de Gli Incamminati