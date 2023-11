Forza Italia: Iniziativa per la Giornata contro la Violenza sulle donne con la proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Un modo particolare per aspettare tutti insieme l’inizio della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Un invito a prepararsi agli eventi della giornata seguente tutta incentrata su convegni e incontri.

Ritrovarsi per vedere insieme un film delicato e intenso – “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi – che parla di violenza domestica ma non di rassegnazione, che tratta un tema drammatico nella Roma del dopoguerra ma che è attuale ancora oggi.

Non sarà una tavola rotonda ma un modo diverso e gentile per parlare di violenza –ma non solo – con delicatezza, qualità e contenuti.

Cinema sold out dopo poche ore.

Da una parte l’arretratezza violenta di una cultura patriarcale, dall’altra la consapevolezza della propria condizione, la voglia di rivincita, la forza di reagire e il coraggio di una donna che le permetterà di cambiare il corso della propria vita e non solo della sua.

Un film che parla di riscatto sociale e culturale, della scoperta e del valore della libertà, di un domani diverso ma possibile.

Un film toccante, la cui protagonista rappresenta le tante donne che ancora oggi vivono situazioni di violenza, sottomissione o di discriminazione.

Seguirà la proiezione un breve dibattito introdotto dall’onorevole avv. Cristina Rossello, da sempre impegnata con Progetti e Associazioni sul fronte della parità di genere e della governance, con a seguire i contributi di amministratrici locali impegnate nel sociale.

