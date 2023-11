Abusi sessuali in p.za Scala, De Corato: «Sotto il balcone del sindaco avvengono molestie a ragazze e Sala non fa nulla! Cosa aspetta a richiedere i militari di “strade sicure”?

In piazza della Scala, proprio sotto il balcone del Sindaco di Milano, una ragazza di 19 anni, venuta in città per un concerto, è stata aggredita sessualmente da un nordafricano di 23 anni senza documenti. Anche il Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha denunciato la grave situazione della nostra città con un numero assoluto di aumenti delle persone condannate e offese: nei primi 10 mesi del 2023, infatti, le sentenze di condanne nei confronti di imputati per reati da codice rosso sono state 494, rispetto alle 512 dello stesso periodo del 2022 e 469 relative al 2021. Il 92% di queste vede imputati uomini! Ma anche dopo gli ultimi gravi fatti verificatisi nel veneziano, con l’omicidio della povera Giulia Cecchettin, Sala cosa aspetta a richiedere i Militari di “strade sicure” e schierarli in giro per i quartieri della città? Sia le periferie che il centro città, come abbiamo visto la scorsa notte, sono in preda a delinquenti, malviventi, spacciatori e violentatori. Prima Pisapia, poi lui, non li hanno voluti (i militari, ndr) e negli ultimi anni ne abbiamo pagato grosse conseguenze. I dati sono emblematici. La ragazza bergamasca, la scorsa notte, si è salvata grazie ad un gesto di aiuto ben recepito da una commessa del Mc Donalds, che ringrazio molto per il suo fondamentale intervento, altrimenti non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere successivamente»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sugli abusi sessuali avvenuti in piazza della Scala ai danni di una ragazza bergamasca da parte di un nordafricano senza documenti.