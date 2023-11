Una lunga serie di figuracce del Comune coi cittadini

La Presidente del Municipio 9 Pirovano ha invitato i presenti a sognare un quartiere tutto rose e fiori. Granelli ha impartito una lunga lezione teorica sulla sicurezza stradale senza però chiarire quante pattuglie saranno destinate all’Isola. Il pubblico , che già rumoreggiava, ha più volte interrotto il terzo intervenuto il tecnico della Assessorato alla mobilità Federico Confalonieri a cui , furbescamente. l’Assessore ai Trasporti Arianna Censi aveva lasciato la patata bollente di spiegare varchi, divieti e complicazioni varie.

Ne abbiamo parlato qui.

Ma non è stata la prima volta questo mese per la Giunta.

“Questa giunta continua a collezionare figure barbine in pubblico. Qualche giorno fa era stato il turno dell’Assessore Tancredi in Municipio 7. Riepilogo la vicenda: via San Romanello è una arteria importante di traffico, soprattutto ora che i paesi vicini hanno preso spunto da Milano e stanno iniziando a chiudere il centro storico ai mezzi pesanti. Ovviamente, essendo una via maggiore di scorrimento, si presta a problemi di prostituzione. Non aiuta il fatto che vicino a delle case popolari dalla storia travagliata abbia tenuto aperto per anni uno sfasciacarrozze solo di recente in regola al 100%. In questo contesto, in cui servivano servizi, polizia e reazione al degrado come ha risposto il Comune? Con i giostrai. Seriamente, ha trasformato un grande parcheggio in disuso in dimora semipermanente per le roulotte, con l’obbligo un mese l’anno di mettere le giostre. Questa idea, non particolarmente brillante, non è piaciuto al comitato dei residenti, che non hanno mancato di farlo sapere all’Assessore Tancredi di presenza durante un infuocato Consiglio di Municipio, in cui anche parte del PD si è schierato con loro. Ormai è una certezza: la Giunta, e il suo Sindaco prima di tutti, non sa più comunicare con la gente. Che sa solo zittire, quando prova a farsi sentire in Consiglio Comunale”. Così Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI.