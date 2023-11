Stadio, TAR si dichiara ‘incompetente’ su ricorso Comune e Club contro vincolo

La II Sezione del Tar della Lombardia, riunita questa mattina in prima udienza per decidere sul ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l’annullamento del vincolo posto dalla Soprintendenza per Lombardia sullo stadio di San Siro, ha sollevato problemi di competenza e ha rimesso la causa al presidente del Tar lombardo. All’udienza di questa mattina hanno partecipato, oltre ai legali di Palazzo Marino, anche quelli dei Milan e Inter, che supportano il ricorso del Comune, e quelli dei comitati avversi al progetto del nuovo stadio. La prossima udienza è prevista per il 5 dicembre. “Il Tar non decide sulla sospensiva del vincolo su San Siro chiesta dal comune. Un’altra vittoria per noi. – commenta il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi – La seconda sezione del Tar dice di non essere competente e manda la pratica al Presidente, di fatto neanche la magistratura amministrativa vuole entrare in questa assurdità. Il comune green e di sinistra che chiede di annullare un vincolo a protezione dell’ambiente è veramente una cosa fuori dal mondo. Smetta il comune con questa battaglia assurda e riconosca la realtà. È un’altra vittoria in tribunale dopo quella sul referendum sullo stadio. Grazie all’avvocata Veronica Dini che anche questa volta ha difeso brillantemente i diritti dei cittadini e dei comitati”. Per il capogruppo della Lega Alessandro Verri “con questa decisione si conferma che il Comune in tutta questa vicenda sta brancolando nel buio. Invece di ammettere delle responsabilità nel fallimento dovuto alle lungaggini per l’approvazione del progetto presentato da Milan e Inter, l’avvio dell’inutile dibattito pubblico e la ricerca di uno scarica barile nel TAR, ora il Comune si trova con il cerino in mano. E’ ora che Sala lasci la palla a qualcun altro per avviare un piano B che possa riqualificare l’area e trovare una nuova destinazione allo Stadio San Siro”.

