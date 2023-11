Salini (FI) ‘L’Eurocamera per i camion approva i carburanti Co2 neutri. Ottimo risultato’

L’eurodeputato: ‘Salvo motore a combustione’

L’europarlamentare Massimiliano Salini (Fi-Gruppo Ppe), dopo l’ok dell’Eurocamera al nuovo regolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli pesanti, non nasconde la propria soddisfazione “Quello di oggi sul nuovo regolamento emissioni dei mezzi pesanti è un ottimo risultato, che vede l’approvazione in plenaria della prima definizione di ‘Carburanti CO2 neutri’ contenuta in un mio emendamento, che include anche i biofuel sviluppati dall’Italia e salva il motore a combustione”.

E sottolinea “E’ una vittoria di Forza Italia e del gruppo Ppe, che ha sostenuto la definizione che ho proposto e ha visto il centrodestra europeo seguire compatto. Siamo pronti alla sfida di un New Deal europeo con una nuova maggioranza alle elezioni 2024, mandando in soffitta il Green Deal ideologico dell’ex presidente Timmermans”.

“Il precedente normativo avrà un impatto rilevante, potenzialmente dirompente anche su altri file automotive: la definizione di ‘CO2 neutral fuels’, che include sia i biocarburanti promossi dall’Italia che gli e-fuel della Germania, è infatti contenuta in un dossier legislativo fatto proprio dall’assemblea plenaria del Parlamento europeo, e in quanto tale, non potrà essere ignorata dalla Commissione europea né nel trilogo finale, né in altre sedi” conclude Massimiliano Salini.