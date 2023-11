Il mercato di Natale 2023 di Sos Bambini apre le porte della sua magica location di Brera, Lo Spazio Orso, dal 24 al 27 novembre per sostenere lintegrazione sociale a Milano

L’Associazione milanese Sos Bambini, da quasi vent’anni attiva con progetti di aiuto alle famiglie con bambini in stato di disagio sociale ed economico, rinnova l’appuntamento con lo shopping solidale volto, come di consueto, alla raccolta fondi per le iniziative 2023. In particolare, il ricavato sarà destinato al progetto “Aspettando la Scuola” finalizzato all’integrazione dei bambini di età prescolare. Gli spazi bimbi di questa iniziativa hanno l’obiettivo primario di accogliere bambini 3/5 anni prevalentemente stranieri, esclusi dalle scuole dell’infanzia comunali per diverse ragioni, e si pone come obiettivo principale lo sviluppo del linguaggio e dei prerequisiti necessari a facilitare l’inserimento successivo dei bambini nella scuola pubblica. Presso lo Spazio Orso, in via dell’Orso 16, affascinante location nel cuore di Brera, i sostenitori avranno così la possibilità di contribuire concretamente a creare delle opportunità per i più piccoli, tramite un piccolo gesto.

Ci saranno giocattoli didattici a prezzi molto convenienti, bijoux di artigiane milanesi che destineranno il 50% del ricavato all’Associazione e tante proposte di prodotti beauty e food, per confezionare cesti di golosità. Non mancheranno i panettoni e i pandori, anch’essi realizzati al 100% da una filiera di solidarietà. Questi sono infatti prodotti dalla Cooperativa solidale Variomondo, tramite materie prime del commercio equo solidale, che è a sua volta espressione della Variopinto Onlus, associazione che sostiene progetti umanitari in Rwanda. Invitiamo chiunque sia appassionato di regali solidali al Christmas Market di Sos Bambini 2023, per fare del Natale un momento di comunità, vicinanza e condivisione. Sarà così possibile scoprire anche di più su Sos Bambini, attiva da quasi vent’anni nell’inserimento dei bambini, prevalentemente stranieri, nella comunità, tramite anche l’aiuto alle loro famiglie. Il nostro motto è infatti da sempre “Piccole cose fatte con il cuore”.

Gli appuntamenti:

Christmas Market di Sos Bambini – Spazio Orso – via dell’Orso 16, Milano

Venerdì 24 novembre: 11,30 -20 orario continuato

Sabato e domenica: 25 e 26 novembre 10-19,30 orario continuato

Lunedì 27 novembre: 10-17 orario continuato

COME RAGGIUNGERCI:

MM1 fermata Cairoli –MM3 Montenapoleone

Sos Bambini

Sos Bambini è stata fondata nel 2004 con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in difficoltà, sia in Italia che all’estero. Crediamo nel valore dell’inclusione sociale e lavoriamo per la dignità delle famiglie: per questo le aiutiamo ad integrarsi nel quartiere e ad accedere ai servizi sociali al fine di renderle autonome e vivere dignitosamente. La sede è virtuale in modo da non avere costi di struttura e la Associazione si avvale solo di volontari accomunati da passione, impegno e costanza nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Grazie a questo metodo di lavoro, il 100% dei fondi raccolti viene utilizzato a favore dei progetti attivi.

Dal 2015 sono stati avviati una serie di progetti e attività a favore di bambini stranieri e famiglie bisognose sul territorio italiano in particolare in Lombardia, dando così risposta a crescenti bisogni locali. In particolare, si segnala il progetto “Adotta una famiglia” dedicato al supporto di donne sole con bambini e il progetto “Aspettando la scuola”.