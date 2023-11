Pnrr, Fitto: nessun rischio per piccoli Comuni, ci sarà copertura

“C’è un decreto di finanziamento del Pnrr con tutte le opere che non è mai stato toccato, quindi, le opere vanno avanti. Quando ci sarà l’approvazione della revisione contemporaneamente ci sarà un’altra copertura finanziaria”. A dirlo il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a Napoli margine di un incontro organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno nella sede dell’Unione degli Industriali rispondendo a una domanda sul pericolo, evidenziato dall’Ance, che i piccoli Comuni possano perdere i fondi del Pnrr con la revisione del piano. “Rispondo con un fatto perché le discussioni ormai sono andate troppo oltre. Saranno i fatti a parlare, il resto mi sembra che spesso diventi una polemica della quale non abbiamo bisogno”, ha aggiunto Fitto.

